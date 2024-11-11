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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi

Ayhan Bora Kaplan'in de aralarında bulunduğu 61 sanığın yargılandığı davada, duruşma 18 Kasım'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:33
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Sürecinde Yeni Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında duruşma tarihi 18 Kasım 2023'e ertelendi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada önemli kararlara imza attı.

Duruşmaya Katılım ve Avukat Sorunları

Duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıkların avukatlarının değiştiğini belirtip, duruşmada 3 avukat sınırının olduğunu hatırlatarak, bu durumun ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sanık avukatları, düzenlemelerin Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olduğu yönünde itirazda bulunarak duruşmaya müdahale etme hakkını savundular.

Hakim Reddi Talebi ve Süreç

Mahkeme, avukatların duruşmaya kabulüne karar verdi. Özellikle sanık avukatı Umut Köroğlu, “Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz,” diyerek mahkeme başkanının tarafsızlığını sorguladı. Kaplan, başkan Güven'in adaletli davranmadığını ifade ederek karara itiraz etti.

Savcının Talebi ve Mahkemenin Ara Kararı

Cumhuriyet savcısı, 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen 'reddi hakim talebi' için itiraz sürelerinin dolmadığını hatırlatarak, karar kesinleşene dek yargılamanın durmasını talep etti. Mahkeme ise, bazı önemli kararlarla duruşmayı 18 Kasım'a erteledi. Ayrıca, mevcut sanıkların hallerinin devam etmesine ve yeni savunma hazırlığı için süre tanınmasına hükmetti.

Davanın Geçmişi ve İddianame Detayları

Davanın geçmişine baktığımızda, iddianamenin 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen şikayete dayanarak hazırlandığı görülmektedir. İddianamede, 12 müşteki ile 61 sanık yer almakta; suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak Ayhan Bora Kaplan yer almaktadır. Örgütün faaliyetleri arasında şahısların öldürülmesi, yaralanması ve zorla alıkonulması gibi ciddi suçlamalar bulunmaktadır.

Mahkeme, duruşmanın 18 Kasım 2023'te yeniden görüleceğini belirtti. Bu karar, hem sanıklar hem de müştekiler açısından büyük bir merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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