Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi, sanıklar iddialara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:30
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

Davaya Devam Ediliyor

Ayhan Bora Kaplan'a ait suç örgütüyle ilgili olarak 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleşti.

Önemli Tanık İfadeleri

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile avukatlar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, dosyada bulunan evrakları okuduktan sonra, örgüt tarafından öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan’ın ailesiyle yapılan kilit eşleştirme işleminin sonuçlarını paylaştı, ancak anahtarlar kilit göbeklerini açmadı.

İddianamede "maktul" olarak anılan Mahfuz Tatar'ın kardeşi Vesile Tatar, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Annesi Aslıhan Tatar ise "Adalet yerini bulsun. Davaya katılmak istiyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanıkların Savunmaları

Mahkeme, bazı tanıkların dinlenileceğini duyurdu. Tanık Batıkan M, sanık Fethi Koyuncu ile 2022 yılında iş anlaşması yaptıklarını belirtti. Koyuncu, daha önce verdiği beyanların geçerliliğini koruduğunu dile getirerek, "Serdar Sertçelik’in, mekanlara çöktüğüm iddiası asılsız. SGK dokümanlarım bu şahıslarla alakalı değil." dedi.

Kanber Keskin, örgüt üyesi olmadığını ve adının geçmesinin nedenini bilmediğini savunarak, tanık ifadelerinin bunu kanıtladığını aktardı. Keskin, medyada yer alan haberlerin geçersiz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Baskı İddiaları

Sanık Ayhan Bora Kaplan, duruşmada operasyon gerçekleştiren polisler tarafından baskı altında tutulduğunu ifade etti. Kaplan, "Eğer önüme koyulan ifadeyi imzalasaydım büyük bir hukuksuzlukla karşılaşacaktım." dedi. Ayrıca, bazı polis memurları hakkında kendisine yöneltilen suçlamalarda bulunarak, " benim 15 Temmuz'da dışarı çıkmam en büyük hatamdı." şeklinde beyanlarda bulundu.

Dava Sürecinin Devamı

Duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görevli emniyet personelleri hakkında devam eden davanın dosyalarının istendiğini açıkladı. Davaya 11 Eylül Çarşamba günü devam edileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar