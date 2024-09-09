Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

Davaya Devam Ediliyor

Ayhan Bora Kaplan'a ait suç örgütüyle ilgili olarak 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleşti.

Önemli Tanık İfadeleri

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile avukatlar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, dosyada bulunan evrakları okuduktan sonra, örgüt tarafından öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan’ın ailesiyle yapılan kilit eşleştirme işleminin sonuçlarını paylaştı, ancak anahtarlar kilit göbeklerini açmadı.

İddianamede "maktul" olarak anılan Mahfuz Tatar'ın kardeşi Vesile Tatar, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Annesi Aslıhan Tatar ise "Adalet yerini bulsun. Davaya katılmak istiyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanıkların Savunmaları

Mahkeme, bazı tanıkların dinlenileceğini duyurdu. Tanık Batıkan M, sanık Fethi Koyuncu ile 2022 yılında iş anlaşması yaptıklarını belirtti. Koyuncu, daha önce verdiği beyanların geçerliliğini koruduğunu dile getirerek, "Serdar Sertçelik’in, mekanlara çöktüğüm iddiası asılsız. SGK dokümanlarım bu şahıslarla alakalı değil." dedi.

Kanber Keskin, örgüt üyesi olmadığını ve adının geçmesinin nedenini bilmediğini savunarak, tanık ifadelerinin bunu kanıtladığını aktardı. Keskin, medyada yer alan haberlerin geçersiz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Baskı İddiaları

Sanık Ayhan Bora Kaplan, duruşmada operasyon gerçekleştiren polisler tarafından baskı altında tutulduğunu ifade etti. Kaplan, "Eğer önüme koyulan ifadeyi imzalasaydım büyük bir hukuksuzlukla karşılaşacaktım." dedi. Ayrıca, bazı polis memurları hakkında kendisine yöneltilen suçlamalarda bulunarak, " benim 15 Temmuz'da dışarı çıkmam en büyük hatamdı." şeklinde beyanlarda bulundu.

Dava Sürecinin Devamı

Duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görevli emniyet personelleri hakkında devam eden davanın dosyalarının istendiğini açıkladı. Davaya 11 Eylül Çarşamba günü devam edileceği belirtildi.