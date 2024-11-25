DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,28 -0,76%
ALTIN
2.988,14 0,6%
BITCOIN
3.397.410,58 -1,45%

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Etti

Ayhan Bora Kaplan ve 61 sanığın yargılandığı davada sanıkların beyanları alındı. Kaplan, suçlamaları reddetti ve savunma yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:17
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Etti

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Etti

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya Karşı Savunma Yapıldı

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmanın mütalaaya karşı sanık ve avukatların beyanlarıyla devam edeceğini duyurdu. Davanın önemli figürü olan tutuklu sanık Bora Kaplan, mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştirdi.

Kaplan, savunma hakkının kısıtlandığını ve hakkında yalnızca aleyhte olan hususların toplandığını iddia etti. Ayrıca, gözaltına alındığı süreçte yaşadıklarını aktararak, polislerin kendisini yönlendirdiğini ve bazı devlet büyükleri hakkında iftira atmasını istemekle suçladı.

Kaplan’ın İddiaları

Davanın sahte deliller üzerine kurulduğunu öne süren Kaplan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, kimseyi öldürmediğini savundu. Özellikle, Semih Arslan olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dikkatli okunması halinde bu olayın cinayet değil, intihar olduğunu iddia etti.

Kaplan, iddianamede yer alan Erkan Doğan’ın “müşteki” sıfatıyla dosyada yer almasını eleştirerek, “Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz?” şeklinde konuştu.

Sanık Bora Kaplan, tek amacının suçsuzluğunun ortaya çıkması olduğunu belirterek savunmasını tamamladı. Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
2
Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı
4
Manisa'da Konteyner Yatakhanede Yangın: 4 İşçi Yaralandı
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son 15 Gününde 523 Ölü, 1709 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Attı
7
2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı