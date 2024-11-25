Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Etti

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya Karşı Savunma Yapıldı

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmanın mütalaaya karşı sanık ve avukatların beyanlarıyla devam edeceğini duyurdu. Davanın önemli figürü olan tutuklu sanık Bora Kaplan, mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştirdi.

Kaplan, savunma hakkının kısıtlandığını ve hakkında yalnızca aleyhte olan hususların toplandığını iddia etti. Ayrıca, gözaltına alındığı süreçte yaşadıklarını aktararak, polislerin kendisini yönlendirdiğini ve bazı devlet büyükleri hakkında iftira atmasını istemekle suçladı.

Kaplan’ın İddiaları

Davanın sahte deliller üzerine kurulduğunu öne süren Kaplan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, kimseyi öldürmediğini savundu. Özellikle, Semih Arslan olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dikkatli okunması halinde bu olayın cinayet değil, intihar olduğunu iddia etti.

Kaplan, iddianamede yer alan Erkan Doğan’ın “müşteki” sıfatıyla dosyada yer almasını eleştirerek, “Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz?” şeklinde konuştu.

Sanık Bora Kaplan, tek amacının suçsuzluğunun ortaya çıkması olduğunu belirterek savunmasını tamamladı. Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.