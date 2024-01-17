Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi: Dava süreci başlıyor!

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu’nun düzenlediği iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. İddianamede, 12 kişi mağdur, 61 kişi de şüpheli olarak gösterildi.

Bora Kaplan, ‘Ayhan’ kod adıyla suç örgütünü kurup yönettiği belirtildi. Örgütün diğer yöneticileri ise Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olarak açıklandı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28’i tutuklu 61 sanık hakkında 6 örgüt yöneticisine ağırlaştırılmış müebbet ve 169 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Kasten yaralama’, ‘Nitelikli kasten öldürme’, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kasten öldürme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Eziyet’, ‘Suç üstlenme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 1’i ağırlaştırılmış olmak üzere 2’şer kez müebbet isteminin yanı sıra 169 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan diğer 55 sanık için ise farklı sürelerde hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylandı.