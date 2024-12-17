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AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin 2020 yılı kesin hesaplarını Siyasi Partiler Kanunu'na uygun buldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:07
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin 2020 yılına ait kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, AYM, Kürdistan Komünist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisinin 2020 yılına ait kesin hesaplarının mali denetimlerini tamamladı.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin denetlenen hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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