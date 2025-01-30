AYM Başkanı Kadir Özkaya, Afrika Anayasa Mahkemeleri Toplantısı'nda OHAL'i Değerlendirdi

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Mısır'daki Önemli Toplantıya Katıldı

Türkiye Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Afrika Anayasa Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemeleri ile Anayasa Konseyleri Başkanları Sekizinci Üst Düzey Toplantısı'na gözlemci üye olarak katıldı. Toplantının ana teması 'Halkların Kalkınmasında Anayasal Denetimin Rolü' olarak belirlendi.

Olağanüstü Yönetimlerin Amacı Anayasal Düzeni Korumak

Özkaya, toplantının ilk oturumunda yaptığı konuşmada, olağanüstü yönetimlerin, anayasal düzeni korumak ve savunmak amacı taşıması gerektiğini vurguladı. 'Olağanüstü hal, yürütme organına önemli yetkiler vermesine rağmen hukuki bir rejimdir.' ifadelerini kullanan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü hal (OHAL) tecrübesini açıkladı.

Özkaya, anayasa mahkemelerinin insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma amacı taşıdığını belirterek, 'Anayasa mahkemelerinin asli görevi, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve egemenlik yetkisinin kullanımını demokratik ilkeler çerçevesinde belirlemektir.' dedi.

Özel Durumların Hukuk İçindeki Yeri

Olağanüstü yönetimlerin anayasa hukuku açısından özel bir önem taşıdığını ifade eden Özkaya, bu yönetimlerin hukuki denetim altında yürüyen istisnai rejimler olduğunu belirtti. Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında bu hususların dile getirildiğine dikkat çekti.

FETÖ'nin Darbe Girişimi Sonrası İşleyiş

Özkaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL rejiminin önemini vurgulayarak, 'Darbe girişimi, devletin ve milletin kararlı duruşuyla sonuçsuz kaldı.' ifadelerini kullandı.

OHAL yönetiminin ilan edilmesiyle birlikte, mevcut tehlikelerin bertaraf edilmesi amacıyla olağanüstü tedbirlerin devreye alındığını belirten Özkaya, bu tedbirlerin anayasaya uygun bir şekilde uygulandığını vurguladı. Süreç içerisinde alınan kararnamelerin, yargı denetimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Hukuki Denetim ve İçtihat Külliyatı

Özkaya, AYM'nin OHAL tedbirleri üzerine verdiği önemli kararlara da değinerek, 'OHAL döneminde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili adeta bir içtihat külliyatı oluşturuldu.' dedi. AYM, bireysel başvurular kapsamında OHAL tedbirlerini denetleme konusunda önemli kararlar alarak, anayasal denetim işlevini etkin bir şekilde sürdürdü.