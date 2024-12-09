AYM'den Kritik Karar: Yardım Toplama Süresi Sınırlandırması İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun, "yardım toplanması için verilen iznin ancak bir yıla kadar uzatılabileceği" kuralını Anayasa’ya aykırı buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan ilacın temini için başlatılan yardım kampanyasının süresinin uzatılması talebinin reddi üzerine başlatılan bir davaya dayanıyor.

Mahkeme, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasındaki "bir yılı geçmemek üzere" ibaresinin iptali için AYM’ye başvurdu. İtirazda, tanımlanan süre sınırının yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile çeliştiği ifade edildi. Ayrıca, hedeflenen yardım miktarına ulaşılmaması durumunda, toplanan miktarın devrinin de mülkiyet hakkını ihlal edeceği vurgulandı.

AYM, yardım toplama süresinin kısıtlanmasının kamu yararına uygun olmadığını belirtti. Gerekçede, "Yardım toplama faaliyeti bakımından öyle istisnai ve özel durumlar söz konusu olabilir ki bu özel durumların karşılanması ancak yardım toplama süresinin uzatılabilir olmasıyla mümkün olur." ifadeleri dikkat çekti.

Karara göre, AYM, bu tür durumlarda sürenin uzatılması koşulunu yasaklayan düzenlemenin, hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna kanaat getirdi. AYM’nin önemli vurguları arasında, yardım amacı için toplanan miktarın, belirlenen süre içinde toplanmaması durumunda yeni bir başvuru yapma imkanının da olmaması yer aldı.

Kısacası, AYM, yardım toplama süresinin sınırlı tutulmasının, toplumsal dayanışma ve kamu yararı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği sonucuna vardı ve ilgili kuralı iptal etti.