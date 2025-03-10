AYM'den Önemli Karar: Sağır ve Dilsizlere Yargılama Usüllerinin Uygulanmasına İptal

Sağır ve Dilsizlere Yargılama Düzenlemeleri Anayasa'ya Aykırı Bulundu

Türkiye Anayasa Mahkemesi (AYM), sağır ve dilsiz bireylere yönelik seri muhakeme ile basit yargılama usullerinin uygulanmamasını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan başvuru üzerine alındı.

Başvuru Süreci ve İptal Gerekçesi

Yalova mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan düzenlemenin sağır ve dilsiz bireylerin kullanımına kapalı olduğunu belirterek, bu durumun eşitlik ve ölçülülük ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti. AYM, bu başvuruyu değerlendirerek, sağır ve dilsizlerin yargılama süreçlerinde gerekli usul güvencelerinden yararlanamadığına dikkat çekti.

Kararın Gerekçeleri ve Kamu Yararı

AYM'nin açıklamasında, sağır ve dilsiz bireylerin anlama ve isteme yeteneklerinin diğer bireylere göre farklılık gösterdiği, bu nedenle koruyucu tedbirlerin alınmasının kamu yararı gereği olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu bireylerin cezai sorumluluklarının tam olarak üstlenmelerinin beklenemeyeceği ifade edildi.

Farklılık ve Eşitlik İlkesi

Mahkeme, sağır ve dilsiz sanıkların 21 yaşını doldurmuş olmaları durumunda, diğer bireylere göre daha fazla ceza alabilecekleri sonucuna vardı. Bu noktada, 21 yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz sanıklar ile 18 yaşını doldurmuş diğer sanıklar arasında yapılan ayrımın nesnel bir temeli bulunmadığına hükmetti.

Sonuç olarak, AYM, sağır ve dilsiz bireylerin haklarının ihlal edilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, ilgili yasal düzenlemeleri iptal etti.