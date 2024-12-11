AYM, İki Siyasi Parti Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

AYM'den Suç Duyurusu Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mali Denetim Yükümlülükleri ihlal Edildi

AYM'nin, bazı siyasi partiler hakkında mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda, 2020 yılına ait kesin hesap dosyaları incelendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen bazı illere ait kesin hesap cetvellerinin Yüksek Mahkeme'ye sunulmadığı belirlendi.

Denetim ve Hesap Verilebilirlik İlkeleri

AYM, "Bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak değerlendirdi.

Yasal İşlem Kararı

Yüksek Mahkeme, bu iki partinin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılması için oybirliğiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.