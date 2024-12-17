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AYM, Kişisel Verilere Erişim Talebinin Reddini Hak İhlali Saydı

Anayasa Mahkemesi, kişisel verilerine erişim talebi reddedilen F.Ç.T.'nin hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:09
AYM, Kişisel Verilere Erişim Talebinin Reddini Hak İhlali Saydı

AYM, Kişisel Verilere Erişim Talebinin Reddini Hak İhlali Saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkındaki verilere erişim talebi reddedilen F.Ç.T.'nin "kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2018'de dört yıl için Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği Birinci Müsteşarlığına atanan F.Ç.T.'nin görevlendirmesi, birinci yılın sonunda sona erdirildi.

F.Ç.T., özlük dosyasındaki sicil ve bilgilendirme notlarının etkili olduğunu öne sürerek, Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi edinme talebinde bulundu. Ancak, bu talep karşılanmadı. Bunun üzerine F.Ç.T., idare mahkemesine başvurdu fakat talebi reddedildi.

Üst mahkemeye taşınan davada, AYM, başvuru üzerine yaptığı incelemede, F.Ç.T.'nin Anayasa'nın 20. maddesiyle güvence altına alınan özel hayata saygı hakkına ilişkin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bununla birlikte, F.Ç.T.'ye 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi ve karar örneği yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

Kararın Gerekçesi

AYM'nin kararında, “Başvurucunun özlük dosyasındaki bilgilerin kendisine verilmemesiyle Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına bir müdahalede bulunulmuştur.” ifadesi yer aldı.

Kararda, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kamu personelinin faaliyetlerine dair sicil raporlarının düzenlenmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Kamu makamlarının, çalışanların mesleki bilgilerinin saklanması konusunda özel hayata saygı hakkına uygun hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, AYM'nin kararında, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nun 21. maddesi ve Kamu Personeli Genel Tebliği'ne yapılan atıfta, kişilerin kendileri hakkında kişisel verilere erişiminin öneminin altı çizildi. Sonuç olarak, F.Ç.T.'nin özlük dosyasındaki bilgilere erişim talebinin, Anayasa'nın ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyordu.

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