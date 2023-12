AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için AYM, ikinci defa hak ihlali tespiti yaptı ve gerekçeli kararını yayımladı. Kararda, yerel mahkemenin dosyayı değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Yerel mahkeme, kısa kararı geçen hafta aldı ancak gerekçeli kararı beklediğini açıkladı. AYM, Can Atalay'ın hak ihlali kararının gerekçesini dün gece internet sitesinde duyurdu.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararında şu ibareler yer aldı:

"Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır"

NELER YAŞANDI?

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Avukatları, milletvekili seçilmesi dolayısıyla yargılamanın durdurulması ve tahliyesi için Yargıtay'a başvurdu ancak reddedildi. Bunun üzerine AYM'ye bireysel başvuru yaptı. AYM, Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğini belirterek, yeniden yargılanması ve tahliyesi gerektiğine karar verdi. Ancak bu karar, yerel mahkeme tarafından değerlendirilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin ihlal kararını uygulamadı.

CAN ATALAY KİMDİR?

Türk avukat, milletvekili, aktivist ve siyasetçi Can Atalay, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak 18 yıl hapis cezasına mahkum edilerek tutuklanmıştır. Can Atalay, 2023 genel seçimlerinde TİP'den Hatay milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Ancak halen Silivri Cezaevi'nde tutulmaktadır. Can Atalay, AYM'nin kendisi için verdiği hak ihlali kararının Yargıtay tarafından uygulanmaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması sebebiyle gündemin odağında yer almaktadır.