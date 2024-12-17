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AYM Noterlere Disiplin Cezası Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, noterlere verilebilecek disiplin cezası düzenlemelerini 'belirli bir açıklıkta ve öngörülebilirlikte olmadığı' gerekçesiyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:57
AYM Noterlere Disiplin Cezası Düzenlemesini İptal Etti

Noterlere Disiplin Cezası Düzenlemesi İptal Oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlere verilebilecek disiplin cezalarıyla ilgili düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu’nun 125 ve 126. maddelerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, iptal istemi, Ankara 20. İdare Mahkemesi tarafından açılan dava sonucunda gerçekleşti.

Dava Süreci ve İptal Sebepleri

Mahkeme, bir notere verilmiş olan uyarma cezasının iptalini talep ederken, Noterlik Kanunu’nun 126. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. İptal isteğinin gerekçesinde ise, hangi eylemlerin disiplin cezası ile cezalandırılacağının açık ve net olmadığı ve yeterli hukuki güvenceyi sağlamadığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, 126. maddede düzenlenen diğer cezaların yanı sıra, 125. maddeyi de incelemeye aldı. 125. maddede yer alan 'Mesleğin vakar ve onuruna aykırı' ifadelerin, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi açısından yeterli tanım içermediği ifade edildi.

İptal Edilen Cezalar

Yüksek Mahkeme, 126. maddede düzenlenmiş olan 'uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma ve meslekten çıkarma' cezalarına ilişkin düzenlemenin de iptaline hükmetti. Bu iptallerin 9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararın Gerekçesi

AYM’nin kararında, Türk Eczacıları Birliği Kanunu’na dair daha önce verilen iptal kararları da atıf yapıldı. Eczacılara uygulanacak disiplin cezalarıyla bağlantı kurulmaması sebebiyle önceki düzenlemelerin keyfi yorum ve uygulamalara yol açabileceği ifade edildi. Noterlik Kanunu’nun mevcut düzenlemelerinin de benzer gerekçelerle iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, iptal edilen kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanarak, iptalin gerekliliği dile getirildi.

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