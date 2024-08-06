AYM, Reklam Yasağı İhlali Nedeniyle Avukata Verilen Ceza Hak İhlali Değil

AYM'den Reklam Yasağına İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), İzmir'deki bir avukatın sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşım sebebiyle reklam yasağını ihlal ettiği iddiasını değerlendirdi ve uyarı cezasının hak ihlali oluşturmadığına hükmetti.

Kararın Ayrıntıları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, avukat sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "50 bin dolar bozdurup dekontunu ibraz edenlerin davalarından vekalet ücreti almayacağız. Yabancı müvekkillerden vekalet ücretlerini Türk lirası üzerinden alacağız. E. Hukuk Bürosu." Bu paylaşım üzerine İzmir Barosu, disiplin soruşturması başlatarak, maddenin mesleki kurallara uygun olmadığını belirterek avukata uyarı cezası verdi.

Açılan Davanın Seyri

Uyarı cezasının iptali için dava açan avukat, başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme, avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği sonucuna vardı. Yargı, avukatların toplumsal güveni korumalarının ve meslek kurallarına uymalarının önemini vurguladı.

AYM'nin Değerlendirmesi

Mahkeme yaptığı açıklamada, avukatların mesleki yükümlülüklerine uygun davranmalarını sağlamanın gerekliliği ve reklam yasağının önemini tekrar hatırlattı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Avukatların toplumda duyulan güvenin zedelenmemesi için uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahele, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme bağlamında orantılıdır. Bu nedenle demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı değildir. Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ihlal edilmemiştir."