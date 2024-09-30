Ayn ed-Delb'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ayn ed-Delb'deki Hava Saldırısında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgesine düzenlediği hava saldırısı sırasında yapılan tespitlere göre, onlarca kişi hayatını kaybetti. Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Olayın Detayları

Saldırıdan sonra meydana gelen bu olayda, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde, arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Bu saldırı, 23 Eylül 2023'te patlak veren çatışmaların ardından gerçekleşti. Ayn ed-Delb beldesindeki arama kurtarma çalışmaları, tüm aciliyetiyle devam ediyor.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan makamlarından elde edilen verilere göre, saldırılar sonucunda 1174 insan hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunmakta. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmaların etkileri devam ederken, organizasyon, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermekte.

İsrail bombardımanları yüzünden Lübnan içinde yüz binlerce kişi yer değiştirirken, göç dalgaları ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru devam etmekte. Ayrıca, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir.

Tüm bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmakta ve derin bir kriz yaratmaktadır.