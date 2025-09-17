'Aynı Çatı Altında' Prömiyeri: Önder Kardeşler ve Sedef Şahin Sahnede

Prömiyer ve ilk tepkiler

Aynı Çatı Altında tiyatro oyununun prömiyeri, Trump Sahne'de gerçekleştirildi. İkiz kardeşler Cevahir ve Hüseyin Önder, Sedef Şahin ile aynı sahneyi paylaştı. Gösterimin ilk seyircileri arasında oyunun yazarı Gani Müjde ve çok sayıda davetli yer aldı.

Oyun sonrası sahnede seyircilere seslenen Müjde, konuşmanın zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle çok amatör heyecanları vardı. 'Ben tatil yapıyorum.' dedim ama o kadar güzel bir heyecanları vardı ki, bir süre sonra işin içinde buldum kendimi. Beni bir şekilde ikna ettiler. İyi ki ettiler. Çok güzel bir şey olmuş. Aslında insanların içindeki iyilerin ve kötülerin savaşı bu. İntihar etmeye gelen kızın iç sesi onlar. Umarım hep iyiler kazanır. Bu oyunda iyiler kazandı. Dünyada da iyiler kazanır."

Oyuncu Hüseyin Önder ise çalışmanın bir yıl önce başladığını vurguladı ve "Cevahir ile amatör ruhla profesyonel bir şey yapmaya çalıştık. Sonra çıtayı yükseltmek istedik. Türkiye'nin mizahta tükenmez kalemi Gani Müjde'ye gittik. 'Önce sizi seyretmem lazım.' dedi. Geldi seyretti. Birbirimizi çok sevdik. Yazmasa bile biz onu çok seviyorduk zaten." sözleriyle süreci anlattı.

Oyun ve turne bilgileri

Ziver Armağan Açıl'ın süpervizörlüğünü üstlendiği tek perdelik komedi, iyilik ile kötülüğün sembolü melek ve şeytan ikiz kardeşlerin, intihar etmek üzere olan Gülsüm ile yaşadığı absürt çatışmayı konu alıyor.

Prömiyerin ardından oyun Türkiye turnesine çıkacak. İlk gösterimler şöyle:

2 Ekim - Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi

14 Ekim - Çorlu Halk Eğitim Merkezi

22 Ekim - Tekirdağ Kapaklı AKM

24 Ekim - Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi

1 Kasım - İstanbul Kartal Sanat Tiyatrosu

5 Kasım - Sakarya Kale Sahne

6 Kasım - Ankara Çankaya Sahne

12 Kasım - Tekirdağ Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi

13 Kasım - Edirne Uzunköprü AKM