Ayşe Ateş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ayşe Ateş Üzerine Soruşturma Açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında önemli bir soruşturma başlattı.

Sebep Ne?

Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili davada Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.

Soruşturmanın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle Ayşe Ateş hakkında şirkettiği hakaret suçlaması ile ilgili olarak express bir soruşturma başlatmış durumda. Bu süreçte, Ayşe Ateş'in ifadeye çağrıldığı bilgisi de edinildi.

Tutanak Talepleri

Ayrıca, Başsavcılığın Sinan Ateş cinayeti ile ilgili davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.