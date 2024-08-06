Ayşe Ateş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Eşine Yönelik Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın şikayetleri üzerine, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bir soruşturma başlattı.

Suç Duyurusu Dilekçesi ve İddialar

Belirtilene göre, Yönter ve Yalçın, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin görülen davada, Ayşe Ateş'in kendilerine yönelik "iftira" ve "suç uydurma" iddialarını öne sürdüğünü dile getirerek, suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın İncelemesi Başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Ayşe Ateş hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep etti. Şu an için Ayşe Ateş'in ifadeye çağrılmadığı ve şikayet dilekçesinin inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Suç Duyurusu Dilekçesine Ekleme

İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, suç duyurusu dilekçelerinde, Ayşe Ateş'in duruşmadaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu iddialar hakkında basında birçok haber yer almıştır. İddiaların gerçekliği destekleyen herhangi bir delil bulunmamaktadır, dolayısıyla iftira niteliğindedir" sözlerine yer verdikleri aktarıldı.