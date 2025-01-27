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Ayşe Barım Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltında: Soruşturma Derinleşiyor

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:27
Ayşe Barım Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltında: Soruşturma Derinleşiyor

Ayşe Barım Adliyeye Sevk Edildi

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddialarıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Taksim Gezi Parkı odaklı olaylara dair yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar üzerine gelişmiştir. Barım’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenilmiştir.

Gezi Olayları ile İlgili İddialar

Soruşturma dosyasında, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı olaylarına katılan sanatçılarla bildiri yayınlanması amacıyla fikir alışverişinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Barım’ın, Gezi Parkı’nın başlangıç tarihi olan 2013’te, menajerliğini yaptığı sanatçıları olaylara katılmaları için yönlendirdiği ve kendisinin de bu süreçte eylemlere katıldığı belirtilmektedir.

Tanık İfadeleri Alındı

Soruşturma çerçevesinde oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın ifadeleri tanık sıfatıyla alınmıştır.

Sektörde Tartışmalar ve İddialar

Aynı zamanda ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektör içerisinde tekelleşme iddialarıyla da gündeme gelmiş ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmakla suçlanmıştır. Bu iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca bir soruşturma yürütülmektedir.

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