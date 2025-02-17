Ayşe Barım’ın Tahliyesine İtiraz, Yeniden Tutuklandı!

Gezi Parkı soruşturması kapsamındaki tutuklu menajer Ayşe Barım, mahkeme kararıyla yeniden tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:38
Ayşe Barım’ın Tahliyesine İtiraz, Yeniden Tutuklandı!

Ayşe Barım Hakkında Yeniden Tutuklama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ayşe Barım’ın tahliye kararına itirazını kabul etmesi sonrasında, Ağır Ceza Mahkemesi Barım hakkında tekrar tutuklama kararı verdi.

Gezi Parkı Soruşturmasındaki Gelişmeler

Gezi Parkı olayları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatı, önceki gün sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Ancak, itirazı değerlendiren hakimlik bu talebi reddetti.

Barım’ın avukatı, bu kararın ardından Asliye Ceza Mahkemesine yeniden başvurdu ve mahkeme Barım hakkında bir tahliye kararı verdi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararı verilmeden itirazda bulundu.

Yeniden Tutuklama Kararı

Başsavcılığın itirazını kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Bu süreç, Barım’ın Taksim’de gerçekleşen olaylarla bağlantılı olduğu iddialarını kapsamaktadır.

Tutuklama Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi. Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora ile yapılan görüşmelere dair kanıtlara yer verildiği belirtildi.

Yanlış Bilgilendirme İddiası

Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıkları ile iletişimi olduğu ve sanatçıları katılmaları için yönlendirdiği tespit edildi. Ayrıca, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel gibi isimlerin de "tanık" sıfatıyla ifade verdikleri ve yalan tanıklık suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Sektördeki Tekelleşme İddiaları

Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu olup, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapmaktadır. Hakkında yürütülen soruşturmalar arasında sektörde meydana gelen tekelleşme iddiaları da bulunmaktadır. Barım'ın, karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırma çabası olduğu öne sürülmüştür.

Bu gelişmeler, ünlü menajerin iş dünyasındaki etkilerini ve yargı sürecindeki durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

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