DOLAR
34,17 -0,42%
EURO
36,96 -0,13%
ALTIN
2.961,05 -0,29%
BITCOIN
2.300.407,83 -0,55%

Ayşe Kaddafi'den Moskova'da Resim Sergisi

Ayşe Kaddafi, Moskova'da 'Libya'nın Kızı' isimli sergisini açtı, sanatseverlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:25
Ayşe Kaddafi'den Moskova'da Resim Sergisi

Ayşe Kaddafi, Moskova'da Resim Sergisi Açıkladı

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kızı olan Ayşe Kaddafi, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Libya'nın Kızı" adlı kişisel resim sergisini hayata geçirdi.

Sergi Detayları ve Destekçileri

Bu etkinlik, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Kültür ve Sanat Çalışanları Birliği tarafından desteklenirken, Devlet Doğu Sanatları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışında, Rus Ortadoğu Toplumu Vakfı Başkanı İgor Spivak ile birçok diplomat ve sanatsever de yer aldı.

Ayşe Kaddafi'nin Duygusal Açıklamaları

Serginin açılışında, Kaddafi yaptığı açıklamada, resimlerinin Rusya’da sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Ailesine karşı işlenmiş olan "vahşice" suçları, sanat eserlerine yansıttığını vurguladı. "Çizdiğim resimler, sesimi, hatıralarımı ve düşüncelerimi yansıtıyor. Bu çalışmaları elimle değil, kalbimle çizdim," diyerek hissettiği duyguları ifade etti.

Anma ve Belgeleme

Kaddafi, serginin açılışını, babası ve kardeşinin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlendiğini kaydetti. "Buradaki resimler ilk kez sergileniyor. İşlenen suçu çalışmalarımla belgeledim. Bu resimler babam ve kardeşimin anısına. Bu suçu Libya halkı işlemedi," şeklinde ifadeler kullandı.

Sergi Ziyareti

Ayşe Kaddafi, sergi boyunca eserleri hakkında bilgi vererek sanatseverlerle sohbet etti. "Libya'nın Kızı" isimli resim sergisi, 1 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Tarım Aracı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Edecek Ekipler Seferber Oldu
3
ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinvar'ın Ölümünü Ateşkes İçin Bir Fırsat Olarak Görüyor
4
Kayseri'de Yük Treni Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Ölü
6
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Önemli Açıklama: 'Haberler Yanlış'
7
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Değerlendirmeler

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL