Ayşe Kaddafi'den Moskova'da Resim Sergisi

Ayşe Kaddafi, Moskova'da Resim Sergisi Açıkladı

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kızı olan Ayşe Kaddafi, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Libya'nın Kızı" adlı kişisel resim sergisini hayata geçirdi.

Sergi Detayları ve Destekçileri

Bu etkinlik, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Kültür ve Sanat Çalışanları Birliği tarafından desteklenirken, Devlet Doğu Sanatları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışında, Rus Ortadoğu Toplumu Vakfı Başkanı İgor Spivak ile birçok diplomat ve sanatsever de yer aldı.

Ayşe Kaddafi'nin Duygusal Açıklamaları

Serginin açılışında, Kaddafi yaptığı açıklamada, resimlerinin Rusya’da sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Ailesine karşı işlenmiş olan "vahşice" suçları, sanat eserlerine yansıttığını vurguladı. "Çizdiğim resimler, sesimi, hatıralarımı ve düşüncelerimi yansıtıyor. Bu çalışmaları elimle değil, kalbimle çizdim," diyerek hissettiği duyguları ifade etti.

Anma ve Belgeleme

Kaddafi, serginin açılışını, babası ve kardeşinin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlendiğini kaydetti. "Buradaki resimler ilk kez sergileniyor. İşlenen suçu çalışmalarımla belgeledim. Bu resimler babam ve kardeşimin anısına. Bu suçu Libya halkı işlemedi," şeklinde ifadeler kullandı.

Sergi Ziyareti

Ayşe Kaddafi, sergi boyunca eserleri hakkında bilgi vererek sanatseverlerle sohbet etti. "Libya'nın Kızı" isimli resim sergisi, 1 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.