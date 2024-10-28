Ayşe Keşir, Düzce'deki Yatırım Alanlarını Gezdi

Ayşe Keşir Düzce'de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de devam eden büyük yatırımlar üzerine inceleme yaptı. Yarın hizmete girecek olan Asar Kemer Park ve modern sanayi sitesine yönelik gözlemler gerçekleştirdi.

Yeni Sanayi Sitesi Düzce'ye Değer Katacak

Şubat 2023'te Düzce Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nin yanına inşasına başlanan yeni sanayi sitesi, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatı alanları ile şehre büyük katkı sağlayacak. Keşir, yaptığı açıklamada yeni sanayi sitesinin şehre çok yakıştığını ifade ederek, belediye başkanı ile sanayi esnafına teşekkür etti.

Modern Yapılar ve Nüfus Artışı

Keşir, 112 dükkanın sahiplerine teslim edilmeyi beklediğine dikkat çekerek, yılsonuna kadar eski sanayi sitesinin tamamen taşınması hedeflerinin olduğunu belirtti. Nüfus artışının şehir merkezinin karmaşık yapısına yol açtığını dile getiren Keşir, "Sağlık kabiniyle, kreşiyle belki de Türkiye'ye örnek olacak bir sanayi sitesi inşa ediliyor. Hak sahiplerine hayırlı olsun," dedi.

Asar Kemer Park'ın Açılışı

Ayşe Keşir, 2022'de yapımına başlanan Asar Kemer Park'ı da ziyaret ederek, uzun zamandır bu area için rekreasyon hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile yapılan çalışmalar sonucunda parkın, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde açılacağını belirtti. Keşir, parkın hem rekreasyon alanı hem de esnaf için ticari bir merkez olacağını vurguladı.

"Vatandaşlarımız için büyük bir nefes alma alanı olacak. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediyesince Şubat 2023'te Küçük Sanayi Sitesi'nin yanında yapımına başlanan, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı site alanını gezdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediyesince Şubat 2023'te Küçük Sanayi Sitesi'nin yanında yapımına başlanan, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı site alanını gezdi.