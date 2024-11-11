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Ayşe Keşir: Düzce, Depreme Uygun Yapılarıyla Örnek Şehir Oluyor

Düzce milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’nin depreme dayanıklı mimarisiyle Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:50
Ayşe Keşir: Düzce, Depreme Uygun Yapılarıyla Örnek Şehir Oluyor

Düzce'nin Depreme Dayanıklılığı Ön Planda

AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin son 25 yılda yaşadığı depremler sonrasında gösterdiği dönüşümü değerlendirdi. Düzce'nin yatay mimarisiyle ve depreme uygun binalarıyla Türkiye için önemli bir model haline geldiğini belirtti.

Düzce'de Unutulmaz Acılar

17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi ve ardından gelen 12 Kasım 1999'daki 7,2 büyüklüğündeki depremler, Düzce'yi derinden etkilemiş ve 1115 can kaybına neden olmuştu. Keşir, bu acıların üzerinden geçen 25 yıl içinde Düzce'nin artık daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Yenilenen Yapı Stoku ve Kentsel Dönüşüm

Depremlerin ardından yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile Düzce'nin yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'i yenilendi. Bu çerçevede, Düzce'deki kalıcı konutlar ve sosyal donatılar artırıldı. Keşir, "Bugün artık üniversitesiyle, çevre yoluyla ve depreme uygun konutlarıyla Düzce, yeni bir kimlik kazandı" şeklinde konuştu.

Son Depremler ve Düzce’nin Dayanıklılığı

En son 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Düzce'nin başarılı yapısal dönüşüm uygulamaları sayesinde can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Keşir, bu durumun Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu belirtti.

Düzce’nin Örnek Model Olma Yolundaki Adımları

Keşir, "Depreme uygun binaları ve yatay mimarisiyle Düzce'nin örnek modelliği, bu anlamda yaşanabilir şehirler oluşması açısından son derece önemlidir" diyerek, Türkiye’nin depreme dirençli şehirler inşa etme çabalarının önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş Depremleri ve Gelecek Umutları

6 Şubat 2023'te olan Kahramanmaraş merkezli depremleri de değerlendiren Keşir, "Bu felaket, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden biridir. Düzce ile karşılaştırıldığında çok daha geniş bir alanı etkilemiştir" dedi. Ayrıca, Hatay'daki yeniden yapılanma çalışmalarını gözlemleyerek, bu bölgelerin de yeniden doğacağına inandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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