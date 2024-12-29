Ayşe Keşir, Şırnak Kadın Kolları Kongresi'nde Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar Aldı

AK Parti Kadın Kolları Kongresi Şırnak'ta gerçekleşti
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşir'in telefonundan partililere seslendi.
Erdoğan'dan bir birleşme mesajı
Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, tüm Şırnaklıları selamlayarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, partinin güveninin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz, dayanışmanız çok önemli. 22 yılda ülkemize kazandırdığımız her şeyin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum" Kongrede konuşan Ayşe Keşir, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. "Bugün 922 ilçede, 81 ilde 7. kongresini yapan yegane kadın kolları biziz""Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak""Cizre'deki kız çocuklarının Bursa'daki kız çocuklarından, Silopi'deki çocukların Ankara'daki çocuklardan farkı olmaması için mücadele ediyoruz" Kongrede ayrıca, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Fatma Bişenk Acar, AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Keşir'den umut dolu mesajlar
Kongre sonuçları
Kongrede konuşan Ayşe Keşir, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. "Bugün 922 ilçede, 81 ilde 7. kongresini yapan yegane kadın kolları biziz""Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak""Cizre'deki kız çocuklarının Bursa'daki kız çocuklarından, Silopi'deki çocukların Ankara'daki çocuklardan farkı olmaması için mücadele ediyoruz" Kongrede ayrıca, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Fatma Bişenk Acar, AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Kongrede ayrıca, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Fatma Bişenk Acar, AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.