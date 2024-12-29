Ayşe Keşir, Şırnak Kadın Kolları Kongresi'nde Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar Aldı

AK Parti Kadın Kolları Kongresi Şırnak'ta gerçekleşti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşir'in telefonundan partililere seslendi.

Erdoğan'dan bir birleşme mesajı