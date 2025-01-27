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Ayşegül İzer'in 'Hakikat Öncesi-Pre-Truth' Sergisi Teşvikiye'de Açıldı

Ayşegül İzer'in 'Hakikat Öncesi-Pre-Truth' sergisi, Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu ve 22 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:02
Ayşegül İzer'in 'Hakikat Öncesi-Pre-Truth' Sergisi Teşvikiye'de Açıldı

Ayşegül İzer'in Yeni Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi 'Hakikat Öncesi-Pre-Truth', Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sanat tutkunlarıyla buluştu. Galeriden yapılan açıklamaya göre, İzer bu sergide doğa, insan ve zaman kavramlarını sorguluyor.

Gerçeklerin Ötesine Bakış

Sergide yer alan eserler; çiçekler, meyveler, denizin dalgaları ve ışık oyunları gibi unsurlarla zenginleştirilmiş. Bu tabloların izleyicilere mevcut anın ötesindeki gerçekler hakkında düşündürücü bir bakış sunması hedefleniyor.

Ayşegül İzer'in Açıklamaları

Ayşegül İzer, açıklamasında 'La Fontaine' ve 'Andersen Masalları'ndaki betimlemelerin kendisinde önemli izler bıraktığını belirtti. İzer, "'Teneke Trampet' filmindeki gibi, erişkinlerin mutsuz, endişeli dünyalarına katılmaktansa zihnimi yaratıcı ve düşsel şeylere yormak bana hep daha cazip geldi. İşlerimde fantastik dünyalar, alegorik anlatımlar kullanmayı seviyorum ama bu çirkinlikleri görmediğim anlamına gelmiyor. Özellikle çevre kirliliği, endüstri atıkları son zamanlarda resimlerime girdi. Yaşam engin bir deniz gibi, gidecek başka bir yer, sahip çıkılacak başka bir dünyamız yok" dedi.

Sergi Ziyareti İçin Son Tarih

'Hakikat Öncesi-Pre-Truth' sergisi, 22 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth" Dice Kayek Saat'in desteğiyle 25...

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth" Dice Kayek Saat'in desteğiyle 25 Ocak'ta Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth" Dice Kayek Saat'in desteğiyle 25...

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth" Dice Kayek Saat'in desteğiyle 25 Ocak'ta Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

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