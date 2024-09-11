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Ayşenur Eygi'nin Ölümü Üzerine Biden ve Harris'e Tepki

Majid, Biden ve Harris'in Ayşenur Eygi için başsağlığı yerine İsrail ordusunu savunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:48
Ayşenur Eygi'nin Ölümü Üzerine Biden ve Harris'e Tepki

Ayşenur Eygi'nin Ailesinden Tepki

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin sözcüsü Juliette Majid, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris hakkında sert açıklamalarda bulundu. Majid, Biden ve Harris'in, ailenin yasını tutduğu bir dönemde Ayşenur’un katillerini savunduğunu belirtti.

Majid'in Açıklamaları

Majid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, aileyi aramak yerine, Ayşenur'u öldüren yabancı ordunun savunulmasını tercih ettiler" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ayşenur'un ailesinin adaleti hak ettiğini vurgulayan Majid, "Bir bağımsız soruşturma başlatılmalı" olarak talep etti.

Biden'ın Yorumu

ABD Başkanı Biden, Eygi'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, olayı "trajik bir hata sonucu" olarak nitelendirerek, İsrail'in ön soruşturmasının bu sonuca işaret ettiğini ifade etti. Ayrıca, Ayşenur’un vurulma şekli hakkında "Yerden sekerek kazara onu vurmuş" dedi.

Üniversite Rektöründen Başsağlığı Mesajı

Ayşenur Eygi'nin mezun olduğu Washington Üniversitesi Rektörü Ana Mari Cauce de, Eygi'nin öldürüldüğüne dair trajik haberi duyduğunu belirterek, "Kalbim Ayşenur'un ailesi, arkadaşları ve sevdikleri ile" ifadelerini kullandı. Cauce, üniversitenin Filistin bölgesinde bu yıl ikinci kez bir üyesini kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Nablus'ta düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

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