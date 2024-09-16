Ayşenur Ezgi Eygi: Cesur Bir Aktivistin Hikayesi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cesareti

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinliye destek vermek için gittiği Batı Şeria'da, gösteri sırasında İsrail askerlerince katledildi. Babası Mehmet Suat Eygi, kızının bu tehlikeli misyona gitmeden önce ona "ölme" uyarısı yaptığını aktardı. Ancak Ayşenur, "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba." diyerek kararlı bir şekilde yoluna devam etti.

Hayatı Boyunca Mücadele

Kızının, Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer aldığını belirten babası, Ayşenur'un insan hakları savunuculuğu konusunda tutkulu bir kararlılıkla hareket ettiğini söyledi. Ayşenur Ezgi Eygi, hayatı boyunca haksızlıklara karşı savaşmış; Arakanlı Müslümanlar ve siyahiler için de mücadele vermiştir.

Alevlenen Duygular ve Anılar

Babası, kızının hayatını kaybettikten sonra yaşadığı duygusal anları dile getirdi ve Didim'deki cenaze töreninde siyasi görüşlerin bir kenara bırakıldığını, herkesin bir araya geldiğini vurguladı. Eygi, "Devletimizin desteklerini her aşamada hissettik." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı Tehlike ve Sonunda Gelen Kayıp

Aslında kızının barışçıl bir protestoya katılmak için gittiğini belirten Mehmet Suat Eygi, "Bir kurşun gelir, ölürsün" uyarısında bulunduğunu ama kızı Ayşenur'un geri adım atmadığını açıkladı. Gözyaşları içerisinde, "Onun ismini ve hayallerini unutturmamak için savaşacağım." dedi.

Belirsiz Bir Mektup

Kızına ithafen bıraktıkları mektubu okurken gözyaşlarını tutamayan Eygi, "Ayşenur'un izinden gitmek isteyenler var." diyerek duygularını paylaştı. Kızının Türkiye'deki eğitim hayatının önemli anılarına da vurgu yaptı.

Sonuç: Ayşenur Ezgi Eygi, insan hakları savunuculuğu adına verdiği mücadele ve katıldığı eylemlerle hafızalarda yer edecek bir aktivist olarak hayatını kaybetmiştir.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, AA muhabirine, ardından gözyaşı döktüğü kızının onurlu yaşamından duyduğu gururu anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, AA muhabirine, ardından gözyaşı döktüğü kızının onurlu yaşamından duyduğu gururu anlattı.