Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi

İsrail askerlerince hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim ilçe hastanesine ulaştı ve yarın defin işlemi gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:22
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Didim'e Ulaşmıştır

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Eygi'nin cenazesi Didim Devlet Hastanesi'ne ulaştı.

Cenaze Töreni ve Aile İzlemleri

Hastane önünde cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tarafından taşınarak morga götürüldü. Bu esnada, yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale ederken, ayakta durmakta zorlanan baba Mehmet Suat Eygi'yi ilçe kaymakamı Can Kazım Kuruca teselli etti.

Defin İşlemleri

Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra düzenlenecek olan cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

İsrail Askerleri Tarafından Yapılan Saldırı

İsrail askerleri, Batı Şeria’da gerçekleştirilen barışçıl bir gösteride katılımcılara ateş açmış; Filistinlilere destek amacıyla orada bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştır. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.

Uluslararası Dayanışma Hareketi ve Eygi’nin Mirası

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemler sonrasında Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye götürülmüştür. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı, barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin bir gönüllüsüydü. Aynı hareketin mensubu olan ve 2003 yılında Israel buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie, Eygi’nin mücadelesinin öncülerindendir.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Zor anlar yaşayan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e (ortada) sağlık ekipleri destek oldu.

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