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Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı İçin Çalışmalar Sürüyor

İsrail'de hayatını kaybeden vatandaşımız Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi için Türkiye'de girişimler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:24
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı İçin Çalışmalar Sürüyor

Eygi'nin Naaşı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi için Türkiye, yoğun çaba sarf ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X platformunda yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ile İletişim Halinde Olundu

Keçeli, Eygi'nin ABD'de yaşayan yakınları ve Türkiye'deki akrabaları ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Ayrıca, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna iletileceği bilgisi paylaşıldı.

İleri Süreç ve Nakil Planı

Keçeli, "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve ardından Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." dedi.

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