Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Yarın Ülkeye Getirilecek

Dışişleri Bakanlığından Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da meydana gelen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın ülkemize getirileceğini duyurdu.
Olayın Detayları
Yaşanan trajik olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmuş ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin detayların takip edildiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Destek
Bakanlık, çalışma yürütülen süreçte Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade etti. Türk hükümeti, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almayı sürdürüyor.
Bu tür olayların yaşanmaması için diplomatik çabaların artırılacağı sözü verildi. Durumun yakından takip edileceği vurgulandı.