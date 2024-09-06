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Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Üzerine CAIR'den Acil Soruşturma Çağrısı

CAIR, ABD Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesi için acil soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:42
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Üzerine CAIR'den Acil Soruşturma Çağrısı

CAIR'den Soruşturma Çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı'na derhal soruşturma yapılması için çağrıda bulundu. CAIR, bu durumun adaletin önünde bir engel olduğunu ve çözüm yolu arayışının aciliyet taşıdığını vurguladı.

Mektuptaki Talep ve Vurgu

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw tarafından, Adalet Bakanı Merrick Garland'a iletilen mektupta, "İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Amerikalı aktivist Eygi için uluslararası destek sağlamayı hedefleyen gönüllü çalışmalar sırasında bu cinayet yaşandı," ifadelerine yer verildi.

Mektupta, ABD hükümetinin benzeri olaylarda yaptığı gibi soruşturmayı İsrail'e bırakmaması gerektiği belirtilerek, "Hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz," denildi.

Geçmişteki Vaka ve Önemli Hatırlatma

Öte yandan, CAIR, geçmişte ABD vatandaşlarına karşı işlenen suçların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Mektupta, "Adalet Bakanlığı, tüm Amerikan vatandaşları için adaleti sağlamalıdır" çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, "İsrail'in işgal karşıtı protestoya Barbarca müdahalesini lanetliyorum" diyerek bu durumu kınadı. Türkiye'nin, yaşanan insan hakları ihlallerinin sona ermesi için her platformda mücadele edeceğinin altını çizdi.

Filistinlilere destek vermek amacıyla barışçıl gösteriye katılan Eygi, ağır yaralanmış ancak hastanede kurtarılamamıştı.

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