DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.025.790,79 0,27%

Ayşenur Ezgi Eygi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Didim'de, İsrail askerleri tarafından katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, baba evinde dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:36
Ayşenur Ezgi Eygi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenaze Töreni

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gerçekleştiren cenaze töreni, baba evinde helallik alınıp dua edilmesiyle başladı.

Baba Evindeki Dualar

Eygi'nin naaşı, Didim Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bu esnada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali ve diğer akrabaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte dualara katıldı.

Cenaze Töreninin Devamı

Dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisi'ne götürüldü. Helallik alınmasının ardından evin önünde toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail!" sloganları attılar.

Başsağlığı Ziyareti

Helallik alınmasının öncesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, baba Eygi’yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Eygi'nin Hayatına Kısa Bir Bakış

Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride katılımcıların üzerine ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve 6 Eylül'de hayatını kaybetmiştir. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı sivil ve barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olarak tanınıyordu.

Geçmişte, bu harekete bağlı olarak 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Rachel Corrie'nin de aynı amaçlara hizmet ettiği bilinmektedir.

Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur...

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur...

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur...

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur...

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur...

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İLGİLİ HABERLER

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar
4
Hırvatistan'da Türkiye'nin Partner Olduğu Uluslararası Dantel Festivali Başladı
5
Köprübaşı'nda 30 Yıldır Saat Tamiri Yapan Usta: İsmet Balcı
6
Adana'da Down Sendromlu Genç Enes Karayel'in Polislik Hayali Gerçekleşti
7
Dünya Postacıları Avrupa ve Orta Asya Forumunda Buluşuyor

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti