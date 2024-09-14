Ayşenur Ezgi Eygi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenaze Töreni

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gerçekleştiren cenaze töreni, baba evinde helallik alınıp dua edilmesiyle başladı.

Baba Evindeki Dualar

Eygi'nin naaşı, Didim Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bu esnada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali ve diğer akrabaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte dualara katıldı.

Cenaze Töreninin Devamı

Dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisi'ne götürüldü. Helallik alınmasının ardından evin önünde toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail!" sloganları attılar.

Başsağlığı Ziyareti

Helallik alınmasının öncesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, baba Eygi’yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Eygi'nin Hayatına Kısa Bir Bakış

Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride katılımcıların üzerine ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve 6 Eylül'de hayatını kaybetmiştir. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı sivil ve barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olarak tanınıyordu.

Geçmişte, bu harekete bağlı olarak 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Rachel Corrie'nin de aynı amaçlara hizmet ettiği bilinmektedir.

Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali (sol 2), cenaze evinde helallik alınmasını bekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’ne getirildi.