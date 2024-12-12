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Aytmatov'un 96. Doğum Yılı: Efsanevi Yazar Anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 96. doğum yılında mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:45
Aytmatov'un 96. Doğum Yılı: Efsanevi Yazar Anıldı

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un 96. Doğum Yıldönümü

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yılında anıldı. Aytmatov'u anmak için Bişkek yakınlarındaki mezarlığı ziyaret eden ailesi ve sevenleri, kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Aytmatov'un Hayatı

Aytmatov, Kırgızistan'ın Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelmiştir. Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan yazar, 1970'te kaleme aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" romanıyla Türkiye'de tanınmaya başlamıştır. Kendisinin etkileyici eserleri birçok dile çevrilmiş ve edebiyat dünyasında iz bırakmıştır.

Son Yılları ve Vefatı

Aytmatov, bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan’da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmiştir. Kırgız yazar, Bişkek'teki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde babası Toleykul Aytmatov'un mezarı yanında toprağa verilmiştir.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı...

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı yılında anıldı. Yazar Aytmatov'u anmak için başkent Bişkek yakınlarındaki mezarlığa gelen ailesi ve sevenleri kabrine çiçek bıraktı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı...

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı yılında anıldı. Yazar Aytmatov'u anmak için başkent Bişkek yakınlarındaki mezarlığa gelen ailesi ve sevenleri kabrine çiçek bıraktı.

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