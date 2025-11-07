Ayvacık'ta ekim ayında 121 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ayvacık ilçesinde ekim ayında 121 ruhsatsız kaçak yapıyı yıktı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:10
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar

Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı.

Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda 121 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

