Ayvalık Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmenlere Müdahale

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Aldıkları ihbar üzerine, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçen Sahil Güvenlik botu "KB-4510", bölgeye intikal etti.

Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Bölgedeki operasyon sonucunda, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 13'ü çocuk toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.