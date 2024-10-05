Ayvalık Açıklarında Yakalanan 59 Düzensiz Göçmen

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan toplam 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Harekete Geçişi

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde tespit edilen lastik botlarda bulunan göçmenler için hemen harekete geçildi. Sahil Güvenlik botları "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 14'ü çocuk olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde yakaladı.

İnsani Yardımlar ve İlgili Süreç

Yakalanan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlara erişim sağlandı. Ardından, ilgili göçmenler İl Göç İdaresine yönlendirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.