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Ayvalık'ta 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yolla Midilli'ye gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 22:51
Ayvalık'ta 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan 20 düzensiz göçmen Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Hareket Geçti

Ayvalık açıklarında fiber bir tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Kurtarma İşlemi

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, geri itilen teknedeki 20 düzensiz göçmeni, 2'si çocuk olmak üzere kurtardı.

Yardım ve Destek Süreci

Düzenli göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlar sağlandıktan sonra, İl Göç İdaresine sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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