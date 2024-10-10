Ayvalık'ta Deniz Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı

Ayvalık'ta Deniz Çayırlarının Korunması İçin Yeni Proje

Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Ayvalık'ta, denizin akciğerleri olarak bilinen yerel deniz çayırlarını korumak amacıyla 50 tekne bağlama şamandırası kuruldu.

Proje Hakkında Detaylar

Bu girişim, "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) çerçevesinde hayata geçirildi. 16 Eylül’de tamamlanan şamandıraların kurulumu, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki deniz çayırlarını istiyacı denizüzümünden korumayı hedefliyor. Proje faaliyeti, bölgedeki deniz ekosisteminin korunması ve deniz tabanında meydana gelen tahribatların önlenmesi için önemli bir bileşen olarak değerlendiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu sistemin deniz çayırları üzerindeki tahribatı %50 oranında azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Yerel Yönetim ve Topluluk Destekliğine Dikkat

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, projenin bölge için hayırlı olmasını dileyerek, su altı zenginliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Figen Ant, bu süreçte yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

BM Temsilcisinden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise, sağlıklı ekosistemlerin korunmasının önemini vurgulayarak, "Amacımız, doğal dengeyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden sağlamak" dedi.

Etkinlik, DKMP'ye ait bir teknenin hizmete alınması ve Pınar Adası'na yapılan gözlem gezisi ile sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor. "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliği düzenlendi.