Ayvalık'ta Hüsnü Uğural Stadı: Ağaç Gölgesinde Deniz Manzaralı Maç Keyfi

Hüsnü Uğural Stadı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor ve 5 bin seyirci kapasiteli yapısıyla dikkat çekiyor. Tribünlerdeki çam ağaçları ve deniz manzarası, maçları izlemeyi doğayla iç içe bir deneyime dönüştürüyor.

Yaklaşık 75 yıl önce Hastane Caddesi'nde inşa edilen stat, Nesine 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapıyor. Özel gün kutlamalarına da sahne olan tesis, hem taraftarlar hem de ziyaretçiler için görsel bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Maçı izlemeye gelenler, ağaçların gölgesinde Ayvalık, Cunda ve deniz manzarası eşliğinde karşılaşmayı takip ediyor; bu özellik stada gelenlerin ilgisini çekiyor.

"Yeşil ile mavinin birleştiği orta noktadayız"

Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, statlarının konumunun harika olduğunu belirtti. Babayiğit, statın bazı fiziki eksikliklerine rağmen güzelliğiyle ön plana çıktığını vurguladı ve şunları söyledi: "Son haftalarda takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık fakat inşallah başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdik. Doğal bir stada sahibiz. Tribündeki ağaçları da koruyup, çatı yapma projemiz var. Doğayı seviyoruz. Yeşil ile mavinin birleştiği orta noktadayız. Stadı maç izlemeye gelen taraftar futbolu, manzarayı ve doğal güzelliği iç içe yaşıyor."

"Ağaç gölgesinde Ayvalıklılar maçları buradan izler"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, stadın doğal yapısının çok beğenildiğini ifade etti. Ergin, belediye olarak kulübe her zaman destek verdiklerini belirterek, "Doğal bir alan. Özellikle çam ağaçlarını görebiliyorsunuz. Ağaç gölgesinde Ayvalıklılar maçları buradan izler ayrıca stadımız güzel bir deniz manzarasına da sahip. Ayvalık'ta futbol seviliyor. Ayvalıkgücü bizim dönemimizde profesyonel lige tekrar geri döndü. Geçen yıl da 2. Lig'e yükselmeye ramak kalmıştı. Ayvalıklı takımına sahip çıkıyor. İnşallah başarılı sonuçlar alacağız." dedi.

Tribün deneyimi: Misafir taraftarlardan yorumlar

Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor maçını izlemek için Eskişehir'den gelen taraftar Murat Yıldırım, stattaki ambiyansın çok güzel olduğunu anlattı. Yıldırım, "Stat gayet keyifli. Atmosfer inanılmaz iyi, ormanın doğanın içinde deniz manzarası çok güzel. Bizim de ilk kez tecrübe ettiğimiz bir şey oluyor. Bu kadar ormanın içinde güzel manzaralı bir stadyumun olması bizi gayet şaşırttı, böyle bir şey beklemiyorduk. Özellikle deniz ve Cunda manzarası olması bizim için daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirsporlu taraftarlardan İsmail Kartal ise stadın içindeki ağaçları ve deniz manzarasını çok beğendiğini belirtti ve stadın doğal güzelliğinin korunarak daha da geliştirilmesi gerektiğini tavsiye etti.

