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Ayvalık'ta ormanlık alana yakın bölgede alevler yükseldi!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çamlık Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:50
Ayvalık'ta ormanlık alana yakın bölgede alevler yükseldi!

Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir çöp depolama alanında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangının yayılma riskine karşı hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

AYVALIK YANGIN

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler arasında 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personel bulunuyor.

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