Ayvalık'ta ormanlık alana yakın bölgede alevler yükseldi!

Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir çöp depolama alanında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangının yayılma riskine karşı hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüyor.





EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler arasında 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personel bulunuyor.