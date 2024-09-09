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Ayvalık Uluslararası Film Festivali Başlıyor

17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, sinemaseverleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:05
Ayvalık Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 17 Eylül'de Başlayacak

Seyir Derneği'nin Ayvalık Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 17-22 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin Detayları

Festival kapsamında, Türkiye ve dünya sinemasından dikkat çekici filmler, Ayvalık'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyen mekanlarda izleyici ile buluşturulacak.

Etkinlikler ve Program

Film gösterimlerinin yanı sıra, festivalde çeşitli söyleşiler ve paneller de düzenlenecek. Ayrıca, Genç Sinema Programı ve Seyir Çocuk Günü gibi etkinliklerle, her yaştan izleyiciye hitap edilmesi amaçlanıyor.

Açılış Gecesi ve Gösterim Yerleri

Festivalin açılışı, 17 Eylül'de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro'da gerçekleşecek. Gösterimler ise Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık gibi çeşitli lokasyonlarda gerçekleştirilecek.

Destekleyen Kuruluş

Paribu tarafından desteklenen festival programı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için, www.ayvalikff.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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