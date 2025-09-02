Ayyüce Türkeş Taş Adana'da Basınla Buluştu: Çiftçilerin 'Su' Sorunu Öne Çıktı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde gündem saha çalışmaları ve tarım sorunlarıydı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da gazetecilerle bir araya gelerek partisinin saha çalışmalarını ve kamuoyuna yansımalarını değerlendirdi.

Taş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, partilerinin Türk milletiyle iç içe çalışmaya devam ettiğini, vatandaşların talepleri doğrultusunda sahada aktif şekilde yer aldıklarını ifade etti.

Partisinin miting serisine başladığını belirten Taş, bu kapsamda 1-4 Eylül tarihleri arasında 81 ilde programlar düzenlediklerini aktardı.

Görüşmelerinde çiftçilerle de bir araya geldiklerini söyleyen Taş, tarımsal alanlardaki en önemli gündemin su olduğunu vurguladı. Taş, çiftçilerin aktardıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Çiftçiler susuzlukla karşı karşıya. Ürünlerini nasıl sulayacaklarını, bu suyun nasıl yeteceğini, gelecek sene belki daha az sulama imkanı olacağını, zaten bir sürü eksi faktör varken su probleminin eklendiğini ifade ettiler."

Toplantıda, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de derneklerinin çalışmalarıyla ilgili Taş'a bilgi verdi.

Taş'a program sırasında İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ile İl Başkanı Veysel Yıldız eşlik etti; Taş ayrıca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş (sol 4), Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle buluştu.