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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Parlemanto Seçim Sonuçlarını Onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül'deki parlamento seçimlerinin sonuçlarını onayladı ve resmi açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:23
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Parlemanto Seçim Sonuçlarını Onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Seçim Sonuçlarını Onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2023 tarihinde yapılan Milli Meclis seçimlerinin sonuçlarını resmen onayladı. Bu doğrultuda, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim sonuçları protokolü değerlendirildi.

Resmi Açıklama ve Sonuçlar

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, yapılan görüşmelerin ardından seçim sonuçlarının onaylandığını kamuoyuna duyurdu. Seçimde Azerbaycan vatandaşları, Milli Meclis üyelerini belirlemek amacıyla 7. kez sandık başına gitti. 125 koltuk için toplamda 990 aday mücadele etti.

Parti Başarıları

Seçim sonuçlarına göre, Yeni Azerbaycan Partisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde 68 sandalye kazanarak en fazla vekil çıkaran parti oldu. Ayrıca, 44 bağımsız aday da milletvekili olarak seçildi. Diğer partiler arasında:

  • Vatandaş Hemreyliyi Partisi - 3 sandalye
  • Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi - 2 sandalye
  • Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi - her biri 1 sandalye

Seçim sonuçlarının onaylanması ile birlikte Azerbaycan'daki siyasi tablo bir kez daha netlik kazanmış oldu.

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