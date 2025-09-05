Azerbaycan: AZAL Sigorta Ödemesi ile Rusya'dan Talep Edilen Tazminat Ayrı Konulardır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rus sigorta şirketince yapılan ödemeler ile Azerbaycan'ın Rusya'dan talep ettiği tazminatın birbirinden ayrı konular olduğunu vurguladı.

Hacızade'nin Açıklaması

Hacızade yazılı açıklamasında, Rusya'da açıklanan sigorta ödemelerine ilişkin beyanatların "şaşırtıcı" ve "kamuoyunu yanılttığını" belirtti. Sözcü, "AZAL'a ve yolculara Rus sigorta şirketince ödeme yapılmasıyla Azerbaycan'ın uçağının vurulması nedeniyle Rusya'dan talep ettiği tazminat tamamen ayrı konulardır." ifadelerini kullandı.

Hacızade, sigorta ödemelerinin yaklaşık 6 aydır sürdüğünü ve bu sürecin AZAL'ın yaptığı sigorta sözleşmesi çerçevesinde, ilgili şirketin yükümlülüklerine uygun şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Sözcü ayrıca, "Normalde uçakların sigortası uluslararası şirketler aracılığıyla yapılır. Ancak Rusya'da hiçbir uluslararası sigorta şirketi faaliyet göstermediği için AZAL uçağı Rusya merkezli bir şirket üzerinden sigortalanmıştı. Dolayısıyla sigorta ödemeleriyle Azerbaycan'ın Rusya'dan istediği tazminatın birbiriyle ilişkilendirilmesi doğru değildir." dedi.

Gerginliğin Kaynakları

Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "13 Rus vatandaşının Azerbaycan'da tutuklanmasını ikili ilişkilerin bozulma nedeni" olarak göstermesini ve bu kişilerin serbest bırakılmasını ilişkilerin iyileşmesi için şart gibi sunmasını doğru bulmadıklarını vurguladı.

Hacızade, ilişkilerde gerilime yol açan asıl nedenleri şöyle sıraladı: AZAL uçağının vurulması ve sonrasında Rusya yetkililerinin sergilediği tutum, Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların darbedilerek öldürülmesi ve Rusya'daki bazı devlet kurumlarının Azerbaycan’a yönelik faaliyetleri.

Olayın Arka Planı

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamış; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." şeklinde açıklama yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce düşürülen uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurmuştu; Hacızade ise bu ödemelerin, sigorta sözleşmesi kapsamındaki ayrı bir süreç olduğunu tekrar vurguladı.