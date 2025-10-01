Azerbaycan Basın Konseyi: Yahya Barzaq'ın Ölümü Büyük Trajedi

Taziye Mesajı ve Vurgulanan Noktalar

Azerbaycan Basın Konseyi, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahya Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Gazze'de yaşananları TRT adına dünyaya aktaran Barzaq'ın ölümü büyük bir trajedi olarak nitelendirildi ve bunun, gazeteciliğin ne denli tehlikeli bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin maruz kaldığı faciaların, aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve bilgi alma hakkına aykırı bir durum oluşturduğu belirtilerek, “Maalesef uluslararası toplum bu tür ihlaller karşısında aciz kalmaktadır. Barzaq da bu acizliğin kurbanıdır.” ifadelerine yer verildi.

Basın Konseyi mesajında, bağımsızlık döneminde iki savaş görmüş olan Azerbaycan'ın da benzer kayıplar verdiği hatırlatıldı. Mesajda ayrıca şu değerlendirme yapıldı: Barzaq'ın Gazze'de hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın savaşlardan, çatışmalardan ve onların yol açtığı gazeteci ölümlerinden uzak bir yer haline gelmesini temenni ediyor. Konsey, TRT nezdinde tüm kardeş Türk medyasına başsağlığı dileklerini iletirken, merhumun yakınlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Barzaq hayatını kaybetmişti.