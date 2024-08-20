Azerbaycan BRICS Üyeliği İçin Resmi Başvuruda Bulundu

Azerbaycan, BRICS Üyeliği İçin Adım Attı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin BRICS'e üye olma niyetiyle resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Hacızade, A.A muhabirine verdiği demeçte, "Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Stratejik Ortaklık ve Destekleyici Adımlar

Bu gelişme, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği dile getirilmiş ve Çin'in bu isteği olumlu şekilde karşıladığı belirtilmiştir.

Rusya'nın Desteği

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Azerbaycan’ın BRICS üyeliği konusunda destek verildiği ifade edilmiştir. Ortak bildiride, Rusya'nın Azerbaycan’ın bu çabasını desteklediği vurgulanmıştır.

BRICS Hakkında

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesi ile kurulmuştur. 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımı ile genişleyen BRICS, bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de bünyesine katmıştır. Şu anda 40'tan fazla ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulunmuştur.