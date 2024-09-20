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Azerbaycan Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin Açıklamalarına Destek Verdi

Azerbaycan Büyükelçisi Elin Süleymanov, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Karabağ ile ilgili sözlerini destekledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:46
Azerbaycan Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin Açıklamalarına Destek Verdi

Azerbaycan'dan İngiltere Dışişleri Bakanı'na Destek

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, 2. Karabağ Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğunu belirtti. Lammy, "Azerbaycan, 1990'ların başında kaybettiği toprakları geri almayı başardı." ifadelerini kullanmıştı.

Lammy'nin Yazısı ve Ukrayna Ziyareti

David Lammy, 10 Eylül tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin ardından bir blog yazısı kaleme aldı. Yazısında, Rusya'nın emperyalist eylemlerinin İkinci Karabağ Savaşı sonrası bölgedeki etkilerine dikkat çekti.

Lammy, Orta Asya ülkelerinin doğuya ve güneye yöneldiği, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağladığını, Gürcistan ve Moldova'nın NATO ve AB ile ilişkilerini geliştirdiğini belirtti.

İngiltere'nin İç Politikasında Tartışmalar

Azerbaycan'a yönelik Lammy'nin açıklamalarına, muhalefetteki Muhafazakar Parti'den Alicia Kearns'dan tepki geldi. Kearns, Lammy'nin Azerbaycan'ın askeri harekatını "kurtuluş" olarak nitelendirmesinin beklenmedik olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Büyükelçisinden Açıklama

Büyükelçi Elin Süleymanov, Lammy'nin sözlerinin uluslararası bir görüşü yansıttığını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nden 4 karar var. Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiği net. Lammy haklı," dedi.

Süleymanov, Kearns’in yorumlarına ise derin bir endişe duyduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tartışma konusu olmaması gerektiğini" ifade etti.

2. Karabağ Savaşı ve Sonrası

27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürmüş ve 10 Kasım 2020'de sona ermiştir. Savaşın ardından Azerbaycan, hem uluslararası hem de nüfus açısından stratejik öneme sahip bölgeleri kontrol altına almıştı. Savaş sonrası bölgede yer alan Rus barış güçlerinin görev süresi 2025'te dolacak, fakat birliklerin görev süresinden önce çekilmesi öngörülüyor.

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