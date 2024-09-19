Azerbaycan COP 29 İçin Hazırlık Yapıyor

Azerbaycan, COP 29 Hazırlıkları Başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 29. Taraflar Konferansı (COP 29) için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Prefabrik Yapılar ve Çadırlar Kuruluyor

COP 29'un düzenleneceği Bakü Olimpiyat Stadyumu çevresinde, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar inşa ediliyor. Etkinliğe ev sahipliği yapacak alanlar, iki ana bölgede oluşturulmakta.

Bölgesel Düzenlemeler

Mavi Bölge olarak adlandırılan 49 hektarlık alanda, Birleşmiş Milletler'in yetkisiyle toplam 110 bin metrekarelik prefabrik yapılar ve çadırlar bulunmaktadır. Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri sökülerek, ana toplantıların yapılacağı çadırların yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Yeşil Bölge ise Azerbaycan'ın yönetiminde olan 8 hektarlık alanda 36 bin metrekarelik yapılar inşa edilmektedir. Bu yapılar, suya, rüzgara, yangına ve depreme dayanıklı şekilde tasarlanmıştır ve inşaat çalışmalarının 15 Ekim'de tamamlanması beklenmektedir.

İklim Değişikliği Müzakereleri

COP 29 süreci, 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması kapsamındaki kararların hayata geçirildiği bir platformdur. Her yıl bir ülke müzakerelere ev sahipliği yaparken, bu yıl Türkiye'nin koordinasyonu ve başkanlık için Azerbaycan seçilmiştir.

Başarılı Bir Etkinlik İçin Koordinasyon

Azerbaycan, 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan COP 29'un başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplumu kapsayan güçlü bir işbirliği içindedir. Etkinlikte, yaklaşık 80 bin katılımcı beklenirken, günde 40 bin misafir ağırlanması planlanmaktadır.

Azerbaycan, bir zamanlar çatışma yaşadığı Ermenistan dahil olmak üzere tüm ülkelere davet gönderdi. Şu anda 50'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımı teyit edilirken, bu sayının artması öngörülmektedir.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.