Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, BAE'ye çalışma ziyareti sırasında Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için iki ülke arasındaki işbirliği üzerinde duruldu. Aliyev ve Al Nahyan'ın, Azerbaycan ile BAE arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık niteliğinde olduğu vurgulandı.

Ayrıca, BAE'nin Azerbaycan'a yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları da görüşmenin konuları arasında yer aldı. İki lider, ikili, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldı.

Görüşmeye ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan (sağda) ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan (sağda) ile görüştü.