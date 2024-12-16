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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Suriye'ye Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile işbirliği içerisinde Suriye halkının insani sorunlarına destek sunacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Suriye'ye Destek Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların çözümüne desteğe hazır olduklarını belirtti.

Aliyev, Türkiye ile istişare ederek bu destek mekanizmasını güçlendirebileceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'ye gelen Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'i kabul etti.

Gallagher, Papa 2. Jean Paul'un onuruna inşa edilecek Katolik kilisesinin arazisini kutsamak için Bakü'de bulunduğunu açıkladı ve kilise için yer tahsis edilmesi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, Azerbaycan'daki farklı dinlere mensup insanların dostluk ve barış içinde yaşadığına dikkat çekildi. Aliyev, ayrıca Beşşar Esed rejiminin çökmesi sonrası Türkiye ile koordinasyon içinde Suriye halkının insani problemlerine çözüm bulma görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

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