Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'a Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınlarla Mücadele İçin Hızlı Destek

Aliyev, Türkiye'nin yaşadığı bu zor süreçte, yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla biri söndürme aracı olmak üzere toplamda bir uçak gönderildiğini açıkladı.

Azerbaycan, Türkiye’ye olan dostluğunu bir kez daha göstermiş oldu ve uluslararası yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.